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Milletvekili Çelebi: TOKİ konutları Ağrı’nın çehresini değiştirecek

İHA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, mahalle kültürünü yaşatacak, yatay mimari anlayışıyla Ağrı'ya inşa edilecek TOKİ konutlarının şehrin çehresini değiştireceğini söyledi.

Milletvekili Çelebi: TOKİ konutları Ağrı’nın çehresini değiştirecek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, mahalle kültürünü yaşatacak, yatay mimari anlayışıyla Ağrı’ya inşa edilecek TOKİ konutlarının şehrin çehresini değiştireceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle “Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut’ projesinin hayata geçirildiğini belirten Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, bu kapsamda Ağrı merkez Yolugüzel’e inşa edilecek 300 konut ihalesinin geçtiğimiz perşembe günü yapıldığını anımsattı. Vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olacağını kaydeden Çelebi, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan proje ile kadim şehrimiz Ağrı’ya da yapılacak 300 konutun ihalesi gerçekleşti. Ağrı merkez Yolugüzel mevkiine geleneksel semt kültürünü geliştiren, mahalle konsepti ve yöresel kent dokusuna uygun, semt sakinleri ile esnafın iç içe olduğu, doğal çevre, altyapı, fiziki ve sosyal ihtiyaçları karşılayan 300 konutluk proje hayat geçirilecek. Yatay mimari anlayışıyla yapılacak olan konutlar, Ağrı’mıza katma değer katacak, şehrimizin çehresini değiştirecek. Şimdiden hemşehrilerimize ve güzel şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.
Milletvekili Çelebi, yine ‘Sosyal Konut’ projesi kapsamında TOKİ tarafından yapılacak olan 175’i 2+1, 73’ü 3+1 olmak üzere toplam 250 konutun hak sahiplerinin belirlenme kurasının da 29 Haziran’da yapılacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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