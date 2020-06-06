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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, il protokolünü misafir etti

İHA

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, il protokolünü misafir etti.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, il protokolünü misafir etti

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, il protokolünü misafir etti.
AİÇÜ’de Senato Salonunda sosyal mesafeye riayet edilerek gerçekleştirilen ziyarette Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ağrı Valisi Süleyman Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın, AK Parti il merkez ve ilçe yöneticileri ile beraberindekileri ağırladı.
Ziyarette Üniversitenin mevcut durumu, 20202021 eğitimöğretim döneminde il ve ilçelerde yeni açılacak bölümler ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Karabulut, heyetin ziyaretinden dolayı başta Vali Elban, Milletvekili Çelebi, Belediye Başkanı Sayan olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ettiğini, birlik, beraberlik ve istişareyle iş yapılmasına önemli katkı sağlayacak bu ziyaretin çok önemli olduğunu söyledi.
Ziyarette, AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi, Ağrı Belediye Başkanı Sayan ve Ak Parti Ağrı İl Başkanı Aydın, Prof. Dr. Karabulut’un özverili çalışması ile üniversitenin büyümesini ve gelişmesini ileri noktalara taşıdığını, bunun kent için önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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