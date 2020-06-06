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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran sınırında incelemelerde bulundu Bakan Soylu, termal kamera ve radar sistemi entegre edilmiş Kobra 2 aracına bindi

İHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran sınırında incelemelerde bulundu Bakan Soylu, termal kamera ve radar sistemi entegre edilmiş Kobra 2 aracına bindi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrıİran sınırında yapımı tamamlanmak üzere olan sınır duvarında incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu, Ağrı Valisi Süleyman Elban, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Kulular, Jandarma Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, İller İdaresi Sınır Duvarlarından Sorumlu Daire Başkanı Mehmet Yüzer, AK Parti Ağrı Milletvekili ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ile birlikte helikopterle Türkiyeİran sınırında incelemelerde bulundu. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Türkiyeİran sınırında bulunan Ersöz Hudut Takım Karakolu'na giden Bakan Soylu, sınırda yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Karakol şeref defterini imzalayan Soylu, karakolda askerle birlikte öğle yemeği yedi ve vatani görevini yerine getiren erlerle sohbet etti.

Soylu, karakol mevzisinde 1. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Yücel Özel'den bölge hakkında bilgi aldıktan sonra sınırda Jandarma Özel Mayın Arama ve Tabur Komutanlığı'nın (ÖMAT) temizleme faaliyetlerinin yapıldığı yere kadar gelerek mayın temizleme faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

Sınırda bir diğer bölgede bulunan 50 Numaralı Hudut Taşı'nda yapımı biten sınır güvenlik duvarı hakkında bilgi alan Soylu, sınırda yapılan gece görüş, termal ve sensörlü kameralar ile aydınlatma direklerini inceledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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