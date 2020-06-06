Ağrı Dağı tırmanışa açılıyor Milletvekili Çelebi’nin isteğini Bakan Soylu kabul etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı Dağı tırmanışa açılıyor Milletvekili Çelebi’nin isteğini Bakan Soylu kabul etti

İHA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi'nin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Ağrı Dağı'nın tırmanışa açılması talebi karşılık buldu. Bakan Soylu, "Söz verdik, inşallah Eylül ayında hep beraber Ağrı Dağı'nda çok güzel piknik yapacağız. Dünyaya mesaj vereceğiz, diyeceğiz ki huzurumuz Ağrı'dadır, huzurumuz Türkiye'mizin 780 bin kilometrekarenin her santimetrekaresindedir" dedi.

Ağrı Dağı tırmanışa açılıyor Milletvekili Çelebi’nin isteğini Bakan Soylu kabul etti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi’nin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Ağrı Dağı’nın tırmanışa açılması talebi karşılık buldu. Bakan Soylu, “Söz verdik, inşallah Eylül ayında hep beraber Ağrı Dağı’nda çok güzel piknik yapacağız. Dünyaya mesaj vereceğiz, diyeceğiz ki huzurumuz Ağrı’dadır, huzurumuz Türkiye’mizin 780 bin kilometrekarenin her santimetrekaresindedir” dedi.

Milletvekili Ekrem Çelebi, Ayakkabıcılar Sitesi’nin temel atma töreni ile bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Ağrı’ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu kent protokolü ile birlikte ağırladı. Uzun süredir Ağrı’nın terörle ve terörizmle değil turizmle anılması için çalışmalar yapan, bu kapsamda 2021 yılının ‘İshak Paşa Sarayı Yılı’ olması kampanyasını başlatan Çelebi, daha önce hem İçişleri Bakanı Soylu hem de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a Ağrı Dağı’nın tırmanışa açılması talebini temel atma töreninde yaptığı konuşmada yineledi.

Ağrı Milletvekili Çelebi, Ağrı’nın yatırımlarla geliştiğini ve kalkındığını belirterek, 7 bin kişiye istihdam sağlayacak olan Ayakkabıcılar Sitesi’nin ilin istihdam, ekonomi ve büyümesine katkı sağlayacağını, ilin tekstilden sonra ayakkabı sektöründe de üretim merkezi haline geleceğini söyledi. Bundan sonraki süreçte de Ağrı’ya yatırımların devam edeceğini ve ülkenin büyümesinden payını alacağını kaydeden Çelebi, “Biz Ağrı’nın terörle, terörizmle değil her daim yatırımla, turizmle, istihdamla anılmasını istiyoruz. Ağrı’nın, Ağrılı hemşehrilerimizin, hepimizin buna ihtiyacı var. İnşallah el birliğiyle, hep beraber bunu sağlayacağız” dedi.

Bakan Soylu’ya önceki ziyaretinde ilettiği talebini tekrarlayan Çelebi, “Sayın Bakanım, ilimize önceki geldiğinizde Sayın Valimize ve Komutanlarımıza talimat vermiştiniz. 2020 yılında piknik bana ait olmak üzere burada piknik yapacağımızı ve Ağrı Dağı’nın tırmanışa açılışını yapacağımızı söylemiştiniz. Artık bunu zatı ailelerinizden bekliyoruz” diye konuştu.

Daha sonra söz alan Bakan Süleyman Soylu da, verdikleri söze duracaklarını söyledi. Bakan Soylu, “Söz verdik ve dedik ki Ağrı Dağı’nda piknik yapacağız. Sözünden cayan kötü olsun. Onun için burada fabrika temeli atıyoruz ama bunun yanında bizim attığımız bir temel daha var. İnşallah Eylül ayında Cudi’de, ardından da Ağrı’da çok güzel piknik yapacağız. Hem orada hem burada dünyaya mesaj vereceğiz. Diyeceğiz ki huzurumuz Ağrı’dadır, huzurumuz Cudi’dedir, huzurumuz Türkiye’mizin 780 bin kilometrekarenin her santimetrekaresindedir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Soylu: Siyasete en büyük darbe terördür (2)
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Siyasete en büyük darbe terördür (2)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İran sınırında önemli açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Allah nasip ederse burada yapılan bu proje, sınır duvarı projesi bu yılın sonu itibariyle tamamlanıyor” “Şu anda bu projenin yüzde 75'i bitti” “Duvar imalatının da yüzde 99'u bitti. Yaklaşık 3 kilometre civarında yol yapılacak" "İranlı dostlarımıza tekrar çağrıda bulunmak istiyoruz. Çünkü dünya da bilsin. Hemen yakında Makü Dambat var, şu anda orada 100 civarında terörist var. Biz Makü Dambata girsek orada bir terörist bırakmayız. Bu kadar basit"
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İran sınırında ...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran sınırında incelemelerde bulundu Bakan Soylu, termal kamera ve radar sistemi entegre edilmiş Kobra 2 aracına bindi
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran sınırında ...
Bakan Soylu: Siyasete en büyük darbe terördür
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Siyasete en büyük darbe terördür
Süleyman Soylu: “Bu harcı aslında terörün üzerine döküyoruz”
YEREL HABERLER Süleyman Soylu: “Bu harcı aslında terörün üzerine ...
AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, il protokolünü misafir etti
YEREL HABERLER AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, il protokolünü ...
Milletvekili Çelebi: TOKİ konutları Ağrı’nın çehresini değiştirecek
YEREL HABERLER Milletvekili Çelebi: TOKİ konutları Ağrı’nın ...
AİÇÜ’den Üniversite Öğrencilerine Dijital Destek
YEREL HABERLER AİÇÜ’den Üniversite Öğrencilerine Dijital Destek
Yük taşımacılığına açılan Gürbulak Sınır Kapısı'nda kurban kestiler
YEREL HABERLER Yük taşımacılığına açılan Gürbulak Sınır Kapısı'nda ...
DAİB yönetimi sınır kapısında kurban kesip dua etti
YEREL HABERLER DAİB yönetimi sınır kapısında kurban kesip dua etti
Ağrı'ya yapılacak 300 konutun ihalesi yapıldı
YEREL HABERLER Ağrı'ya yapılacak 300 konutun ihalesi yapıldı
Gürbulak Sınır Kapısı, yük taşımacılığına açıldı (2)
YEREL HABERLER Gürbulak Sınır Kapısı, yük taşımacılığına açıldı (2)
Savcı Sayan’dan “Kardeşlik” çağrısı
YEREL HABERLER Savcı Sayan’dan “Kardeşlik” çağrısı
Gürbulak Sınır Kapısı, yük taşımacılığına açıldı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Gürbulak Sınır Kapısı, yük taşımacılığına açıldı/ Ek ...
Gürbulak Sınır Kapısı’nda tır geçişi başladı
YEREL HABERLER Gürbulak Sınır Kapısı’nda tır geçişi başladı
Gürbulak Sınır Kapısı, yük taşımacılığına açıldı
YEREL HABERLER Gürbulak Sınır Kapısı, yük taşımacılığına açıldı
Ağrı'da aktarlık mesleğine 'kadın eli' değdi
YEREL HABERLER Ağrı'da aktarlık mesleğine 'kadın eli' değdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X