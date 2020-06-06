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Bakan Soylu: Siyasete en büyük darbe terördür (2)

DHA

İRAN SINIRINDA İNCELEMELERDE BULUNDU İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'da yapımı süren Türkiyeİran sınırı güvenlik duvarı projesini inceledi. Türkiyeİran sınırında helikopterle inceleme yapan Bakan Soylu'ya, Ağrı Valisi Süleyman Elban, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Kulular, Jandarma Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, İller İdaresi Sınır Duvarlarından Sorumlu Daire Başkanı Mehmet Yüzer, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan eşlik etti. Doğubayazıt ilçesindeki Türkiyeİran sınırında bulunan Ersöz Hudut Takım Karakolu'na giden Bakan Soylu,...

Bakan Soylu: Siyasete en büyük darbe terördür (2)

<br>İRAN SINIRINDA İNCELEMELERDE BULUNDU<br>İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'da yapımı süren Türkiyeİran sınırı güvenlik duvarı projesini inceledi. Türkiyeİran sınırında helikopterle inceleme yapan Bakan Soylu'ya, Ağrı Valisi Süleyman Elban, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Kulular, Jandarma Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, İller İdaresi Sınır Duvarlarından Sorumlu Daire Başkanı Mehmet Yüzer, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan eşlik etti.<br>Doğubayazıt ilçesindeki Türkiyeİran sınırında bulunan Ersöz Hudut Takım Karakolu'na giden Bakan Soylu, sınırda yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Karakol şeref defterini imzalayan Soylu, karakolda askerle birlikte öğle yemeği yedi ve vatani görevini yerine getiren erlerle sohbet etti. Bakan Soylu, karakol mevzisinde 1'inci Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Yücel Özel'den bölge hakkında bilgi aldıktan sonra sınırda Jandarma Özel Mayın Arama ve Tabur Komutanlığı'nın (ÖMAT) temizleme faaliyetlerinin yapıldığı bölgeye gitti. Mayın temizleme faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Soylu, daha sonra sınırda bir diğer bölgede bulunan 50 Numaralı Hudut Taşı'nda, yapımı süren 2 metrelik duvar inşaatı ile termal kamera radar sistemini inceledi. Bakan Soylu, sınır projesinin yüzde 75'inin bittiğini, duvar imalatının da yüzde 99 oranında tamamlandığını, projenin yıl sonu itibarıyla tamamlanmış olacağını kaydetti. <br>'BELKİ DE EN TEDBİRLİ KIŞIMIZI GEÇİRDİK'<br>Sınır duvarı hakkında açıklamalarda bulunan Soylu, şunları söyledi:<br>"Yaklaşık 3 kilometre civarında yol yapılacak. Bu da bir takım engebeli, sıkıntılı araziden kaynaklandığı için bu zaman dilimine kaldı. Burada bir ayrıntı vermem gerekiyor ki, Allah razı olsun kış, kar, yağmur, çamur demeden hem sınır birliklerimiz hem Polis Özel Harekatlarımız hem jandarmamız burada bu sınır duvarının yapılması hususundaki güvenliği almakta herhangi bir zaafiyet göstermediler. Bilhassa belki de bu konuda en tedbirli kışlarımızdan bir tanesini geçirdik ve sınır duvarları yapılmaya devam etti. Onun için rahat bir şekilde bunu söylüyoruz. Çünkü Ağrı şantiye ikliminin çok geniş bir zaman dilimine yayıldığı bir il değil. Sınırda bir taraftan tel çitler çekildiği bir taraftan da hem gece görüş, termal ve sensörlü kameralar hem de aydınlatma direkleri yapıldı" dedi.<br>'MİLLİ YAZILIM VAR'<br>Projenin, Iğdır ve Ağrı çerçevesinde oluşturdukları yeni bir yöntem olduğuna işaret eden Bakan Soylu, "Milli bir yazılım var; her hareketi gözleyebiliyor, aynı zamanda karakollara, ilgili koordinasyon merkezlerine iletiyor. Bunu da hem yazılımcılarla hem de sınır birliklerimiz sürekli geliştirmeye çalışıyoruz. Bunun da milli yerli yazılım olması ayrı bir avantaj, sürekli gelişime açık olması da ayrı bir avantaj" diye konuştu.<br>'SIZMALAR ZORLAŞACAK, BELKİ DE HİÇ OLMAYACAK'<br>Bakan Soylu, bundan sonra Van sınırında da bu sınır duvarlarını inşa edeceklerini, sınır aydınlatma, sınır gözetleme unsurlarını da sağlayacaklarını kaydetti. Bunun 3 anlamı olduğunu ifade eden Bakan Soylu, şöyle konuştu:<br>"Birinci anlamı terör örgütünün özellikle buradan içeriye sızmasını engellemektir. Buradan sızan terör örgütü; hem Karadeniz Bölgesi hem içeride 'Serhat' dediğimiz bölge hem Ağrı hem de bu bölgenin başka alanlarında terörü bir baskı olarak getirmek istiyor. Burada hem sınır birliklerimizin avantajı yükselecek hem onların sızmaları ve geçişleri doğal olarak zorlaşacak  belki de hiç olmayacak. Çünkü Iğdır'da duvar tamamlandığı andan itibaren şükürler olsun çok önemli bir netice aldığımızı görüyoruz. Hem duvar hem teknolojik katma değerler ciddi bir sonuç oluşturdu. Bunun ikincisi kaçakçılıkla alakalı, üçüncüsü de sınırlarımızı her şeye karşı güvenlik altına almaktır. Onun için bu üç unsuru sağlamış olacağız. Hem yollar yapılıyor, bir taraftan duvarlar yapılıyor, bir taraftan teknolojik keşif-gözetleme, termal unsurlar gerçekleştiriliyor."<br>'BAZI YERLERE KANAL KAZIYORUZ'<br>Bakan Soylu, sınırda bir hamleleri daha olduğunu söyleyerek, "Onu da sınır birliklerimiz gerçekleştiriyor. Bazı yerlere kanal kazıyorlar. Kanal kazma işlemi sınırın ötesinde. Ağrı'ya neden duvar yapılıyor diye sorulduğunda şunu söylemek gerekir ki bu strateji bugünün stratejisi değil. Irak kuzeyinde yaptığımız her hamle, terör örgütünü her sıkıştırma, terör örgütünü Irak kuzeyinde daralttığımız her alan, terör örgütünü onlara göre kuzeye bize göre daha doğumuza getiriyor, yani İran sınırına. Buralarda atacağımız her adım, yapacağımız her güvenlik anlayışı onların da buraya gelmesini caydıracaktır" dedi.<br>İRAN'A ÇAĞRI<br>İran'a çağrıda bulunan Bakan Soylu, "Biz onların terörle mücadelesini destekliyoruz. Bizim terörle mücadelemizi desteklemeleri hususunda tekrar bize destek olmaları hususunda,  konuştuklarımızın ve karşı karşıya mutabık kaldıklarımızın gerçekleşmesi hususunda İranlı dostlarımıza çağrıda bulunuyoruz. Çünkü dünyada bilsin. Hemen yakında Makü Dambat var, şu anda orada 100 civarında terörist var. Bu bizim için önemli. Biz Makü Dambat'a girsek orada bir tane terörist bırakmayız, bu kadar basit. Bu sorumluluk komşumuz İran'ın. Bu sorumluluğu biliyorlar, inanıyoruz ki orada inşallah yakın zaman içinde bir terörist kalmayacaktır" diye konuştu. <br>'ÖNEMLİ BİR NOKTAYI GÜVENLİK ALTINA ALMIŞ OLACAĞIZ'<br>Bakan Soylu, bölgenin güvenlik altına alınacağı bir çalışma daha yaptıklarını belirterek, "Biz burada bir iş daha yapıyoruz. O da METİ timlerimiz uzun zamandan beri burada zannediyorum 2016'nın sonu itibariyle yaptığımız protokol çerçevesinde jandarmanın yani patlayıcı arama timleri mayın arıyorlar. Hem maliyeti düşük hem verimliliği çok yüksek hem de hakikaten bu konuda çok başarılılar. İnşallah Van'da da bu tabloyu oluşturduğumuz andan itibaren özellikle Hakkari'ye kadar olan bölgede ciddi bir adım atmış olacağız. Önemli bir noktayı da güvenlik altına almış olacağız. Bir Avrupa Birliği projemiz de var. Yaklaşık 110 milyon avro, yani buraya isabet eden elektrooptik kuleler var, yine onların termalleri ve radarları var. Elbette ki bu da bizim için bu bölgenin güvenliği açısından çok büyük bir anlam oluşturmaktadır. Bu da Türkiye'nin bir gücüdür. Burada büyük iş yapılıyor. Ne kadar büyük iş yapıldığı da yakın zamanda anlaşılacak" dedi. <br>Bakan Soylu, açıklamasının ardından termal kamera ve radar sistemi entegre edilmiş Kobra 2 aracına bindi ve devriye faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.Ramazan DEMİRErsin ERCAN/AĞRIANKARA, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Ağrı Ramazan DEMİRErsin ERCAN<br>2020-06-06 19:53:23<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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