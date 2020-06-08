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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı’da öğretmenlere yönelik eğitim programları başlıyor

İHA

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelinde görev yapan öğretmenlere yönelik ekonferans yoluyla çeşitli eğitim programları düzenleniyor.

Ağrı’da öğretmenlere yönelik eğitim programları başlıyor

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelinde görev yapan öğretmenlere yönelik ekonferans yoluyla çeşitli eğitim programları düzenleniyor.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, il genelinde görev yapan öğretmenlere yönelik ekonferans yoluyla uzman eğitimci tarafından “Endüstri 4.0 ve Eğitimde Yankıları, Ters Yüz Sınıflarda Web.02 Araçları ve Teknoloji ve Eğitim Entegrasyonu” eğitim programı yapılacak.
İlk olarak ION akademi kurucusu ve Siemens Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Ersoy tarafından 11 Haziran Perşembe günü saat 14.00’de ekonferans yoluyla “Endüstri 4.0 ve Eğitimde Yankıları” konulu konferans da, Endüstri 4. ION dünyada ve Türkiye’deki yerinin yanı sıra eğitime olan etkisi konuşulacak. Ersoy, konferansın devamında, Ağrı 10.4 projesinin şimdiye kadarki getirileri ve planlanan şekilde uygulandığında öğrencilere ve Ağrı’ya ne kazandıracağını anlatacak.
İkinci Konferansında ise, 9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sabri Erdem tarafından 12 Haziran Cuma Günü saat 14.00’de ekonferans yoluyla verilecek olan “Teknoloji ve Eğitim Entegrasyonu” konulu konferansta, teknoloji ve eğitim entegrasyonundan bahsedilecek. Erdem’in konferans sonunda şimdiye kadarki uygulamalarda elde edilen başarılar konuşulacak ve tavsiyeler verilecek.
Üçüncü konferansta da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Öğretmen Akademisi Vakfı işbirliği ile ekonferans yoluyla 15 Haziran Pazartesi günü saat 14.00’de düzenlenecek olan “Ters Yüz Sınıflarda Web.02 Araçları” konulu konferanstaki konuşmacı Mehmet Ali Akış tarafından ‘Webinarımızfa Flipping Classroom’ metodu ve teknolojinin eğitimdeki yeri ve bu yerin hangi derecede arttırılabileceği, avantajları ve dezavantajları, Web.02 araçlarının kullanımı hakkında bilgiler verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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