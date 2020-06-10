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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı’nın yeni valisi Osman Varol oldu

İHA

Ağrı’nın yeni valisi Osman Varol oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile 41 ilin valisi değişti.
Karara göre, Ağrı Valisi Süleyman Elban Adana Valiliğine; Amasya Valisi Osman Varol ise Ağrı Valiliğine atandı.
Osman Varol kimdir?
Osman Varol, 1976, İzmir’de doğdu. 30 Haziran 2017'den beri Amasya Valisi olarak görev yapan Varol, 1999 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İşletmecilik programına katıldı. 2000 yılında Kaymakam Adaylığı sınavını kazandı. Kaymakam Adaylığı esnasında staj ve eğitim programlarını sürdüren Osman Varol, Dokuz Eylül Üniversitesindeki yüksek lisans programını ve Nottingham Üniversitesindeki "Sosyal Politika ve Kamu Yönetimi"nde yer alan bir yüksek lisans programını tamamladı. 2004 yılında aldığı 88. Dönem Kaymakamlık Kursu'nu takiben 2004'te Derepazarı, 2005 2008 yılları arasında Hasankeyf Kaymakamlığı, 2008 2010 yılları arasında Batman Vali Yardımcılığı, 2010 2011 yılları arasında ise Yomra Kaymakamlığı görevlerini yürüttü. 2011 2014 arası Birleşik Krallık'taki Southampton Üniversitesinde "Politika ve Uluslararası" alanındaki doktora programını tamamladı. 2014 2017 arası Tavas Kaymakamlığı görevi sonrasında 21 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Amasya Valiliğine atandı. Evli ve iki çocuk babası olan Varol, son yayınlanan kararname ile Ağrı Valiliğine atandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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