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Tandıra düşen kızını kurtarmaya çalışan anne öldü

DHA

Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Toklu köyünde ekmek pişiren Hacer Ergül'ün 2 yaşındaki kızı Ayşegül, tandıra düştü. Kızını kurtarmaya çalışırken dengesini kaybeden Hacer Ergül de tandıra düştü. Ergül hayatını kaybetti, kızı Ayşegül ise yaralı olarak komşular tarafından kurtarıldı. Olay, öğleden sonra, Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Toklu köyünde meydana geldi. 3 çocuk annesi Hacer Ergül, ekmek pişirdiği sırada kızı Ayşegül, yanan tandıra düştü. Kızını kurtarmaya çalışan Hacer Ergül bu sırada dengesini kaybederek tandıra düştü. Ergül'ün çığlıkları üzerine...

Tandıra düşen kızını kurtarmaya çalışan anne öldü

<br>Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Toklu köyünde ekmek pişiren Hacer Ergül'ün 2 yaşındaki kızı Ayşegül, tandıra düştü. Kızını kurtarmaya çalışırken dengesini kaybeden Hacer Ergül de tandıra düştü. Ergül hayatını kaybetti, kızı Ayşegül ise yaralı olarak komşular tarafından kurtarıldı.<br>Olay, öğleden sonra, Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Toklu köyünde meydana geldi. 3 çocuk annesi Hacer Ergül, ekmek pişirdiği sırada kızı Ayşegül, yanan tandıra düştü. Kızını kurtarmaya çalışan Hacer Ergül bu sırada dengesini kaybederek tandıra düştü. Ergül'ün çığlıkları üzerine komşular durumu fark edince sağlık ekiplerine haber verdi. Komşular anne ve kızını tandırdan çıkarırken, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Hacer Ergül'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Vücudunda derin yanıklar oluşan Ayşegül ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. <br>Jandarmanın olay yeri incelemesinin ardından Hacer Ergül'ün cansız bedeni otopsi için Taşlıçay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR<br>2020-06-11 18:55:24<br>

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