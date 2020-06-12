Vali Elban'dan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Katabukut’a veda ziyareti

O kentte vaka sayıları 10 günde tavan yaptı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Valiler Kararnamesi ile Adana Valiliğine atanan Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’a veda ziyaretinde bulundu.

Ağrı Valisi Süleyman Elban’a, 3 yıl birlikte güzel ve uyumlu çalışma ortamı sağladığından dolayı teşekkürlerini sunan Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut bu özellikleriyle Ağrı’da ve gönüllerde hoş bir sada bıraktığını ifade etti. Prof. Dr. Karabulut yeni görevinde Vali Elban’a başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.