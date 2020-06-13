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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Gençoğlu köy öğretmenleriyle bir araya geldi

İHA

MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu, ''Köy Öğretmenleriyle Buluşma'' kapsamında ekonferans yoluyla il genelindeki birleştirilmiş sınıflı köy öğretmenleriyle bir araya geldi.

Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Gençoğlu köy öğretmenleriyle bir araya geldi

MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu, ‘’Köy Öğretmenleriyle Buluşma’’ kapsamında ekonferans yoluyla il genelindeki birleştirilmiş sınıflı köy öğretmenleriyle bir araya geldi.
Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ile birlikte ‘’Köy Öğretmenleriyle Buluşma’’ kapsamında ekonferans yoluyla il genelindeki birleştirilmiş sınıflı köy öğretmenleriyle bir araya geldi. Konferansta öğretmenlere hitap eden Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu,‘’Sizler köylerde ne kadar öğretmenlik yapabiliyorsanız bizler de bu mevkilerde o kadar çalışıyoruz demektir. Sizlerin şartlarının merkezlere göre çok kısıtlı olduğunu biliyoruz. Birçoğunuz birleştirilmiş sınıflarda çok zor şartlar altında çalışıyorsunuz. Ancak yaptığınız bu iş o köylere götürdüğünüz ışıklar öyle değerli ki, inanın biz bunların farkındayız. hepinizi tek tek düşünen bir Milli Eğitim Bakanınız var, bizler varız. Lütfen bunları unutmayın. Çocuklar çok çabuk öğreniyorlar. Ülkemizde Korece bilen öğrenciler var, ancak biz okullarımızda Korece dersi vermiyoruz. Korece bilen öğrencilerin bu kadar fazla olmasının sebebi filmler, diziler, müzikler... Öğrenciler herhangi bir zorunlulukları olmadan bu etkinlikleri büyük bir heyecanla izliyorlar, dinliyorlar ve kendiliğinden bu dili birçok öğrenci çözüyor. Sizlerde sınıflarınızda derslerinizi zorunluluk olarak değil öğrencilerinize mutlu olacakları, eğlenecekler şekilde aktarmaya çalışırsanız hem sizlerin işleri kolaylaşır hem de öğrenciler konuları daha çabuk anlayacaklardır. Covid19 salgını ile birlikte dünyada tüm yaşam olumsuz etkilendi. Bu salgın tüm sektörleri etkilediği gibi eğitimi de derinden etkiledi ve şekillendirdi. Önümüzdeki eğitimöğretim döneminde sizlere çok iş düşecek. Bu süreçte sizler öğrencilere merak ve istek uyandıracak çalışmalar yapmalısınız. Günümüzde öğrencinin bilgiye ulaşması geçmişe göre daha kolay. Sizler öğrencilerinize eleştirel bakış açısı kazanmalarını sağlamalısınız, onlara bu yolda bir rehber olmalı, kendilerinin bilgiye ulaşmalarına olanak tanımalısınız"dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, konferans sonunda, köy öğretmenleri ile buluşmasından dolayı Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu’na teşekkür etti.

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