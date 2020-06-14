Tandıra düşen Ayşegül, yaşam mücadelesini kaybetti

<br>Ramazan DEMİR/AĞRI (DHA)AĞRI'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Toklu köyünde, annesinin ekmek pişirdiği sırada tandıra düşen ve ağır yaralanan 2 yaşındaki Ayşegül Ergül, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ayşegül'ün annesi Hacer Ergül de kızını kurtarmak isterken yaşamını yitirmişti.<br>Olay, 11 Haziran'da Taşlıçay ilçesine yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Aşağı Toklu köyünde meydana geldi. 3 çocuk annesi Hacer Ergül (27), ekmek pişirdiği sırada, yanında duran kızı Ayşegül, tandıra düştü. Talihsiz anne kızını kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti. Durumu fark eden köylüler tarafından tandırdan ağır yaralı olarak çıkarılan küçük Ayşegül ise Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapıan Ayşegül, önce Erzurum'a ardından da Trabzon sevk edildi.<br>Vücudunun büyük bölümü yanan talihsiz çocuk, tedavi gördüğü hastanede akşam saatlerinde doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR<br>2020-06-13 23:25:15<br>

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