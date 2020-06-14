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Tandıra düşen anne ve kızı öldü; baba büyük acı yaşadı

DHA

Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)AĞRI'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Toklu köyünde ekmek pişirilen tandırda Hacer Engül (27) ve kızı Ayşegül (2) hayatını kaybetti. Olayda hem eşini hem de kızını kaybeden Fuat Ergül'ün acısı yürekleri dağladı. Doğu ve Güneydoğu bölgesinde asırlardır süren tandırda ekmek pişirme geleneği sofra kültüründüki yerini muhafaza ederken, istenmeyen kazaları da beraberinde getiriyor. 11 Haziran'da Taşlıçay ilçesine yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Aşağı Toklu köyünde, 3 çocuk annesi Hacer Ergül, ekmek pişirdiği sırada, yanında duran kızı Ayşegül, tandıra düştü. Anne...

Tandıra düşen anne ve kızı öldü; baba büyük acı yaşadı

<br>Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)AĞRI'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Toklu köyünde ekmek pişirilen tandırda Hacer Engül (27) ve kızı Ayşegül (2) hayatını kaybetti. Olayda hem eşini hem de kızını kaybeden Fuat Ergül'ün acısı yürekleri dağladı.<br>Doğu ve Güneydoğu bölgesinde asırlardır süren tandırda ekmek pişirme geleneği sofra kültüründüki yerini muhafaza ederken, istenmeyen kazaları da beraberinde getiriyor. 11 Haziran'da Taşlıçay ilçesine yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Aşağı Toklu köyünde, 3 çocuk annesi Hacer Ergül, ekmek pişirdiği sırada, yanında duran kızı Ayşegül, tandıra düştü. Anne kızını kurtarmaya çalışırken baş üstü tandıra düştü ve olay yerinde hayatını kaybetti. Durumu fark eden köylüler tarafından tandırdan ağır yaralı olarak çıkarılan Ayşegül ise Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan Ayşegül, önce Erzurum'a ardından da Trabzon sevk edildi. Vücudunun büyük bölümü yanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede 13 Haziran akşamı doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.<br>Trabzon'dan getirilen Ayşegül Ergül'ün küçük bedeni baba ve yakınlarının gözyaşları içinde köy mezarlığında hemen annesinin yanındaki mezara konuldu. Çobanlık yaparak ailesinin geçimini sağlayan baba Fuat Ergül, yaşadığı iki büyük acı ile güçlükle ayakta dururken, köy muhtarı Hakkı Demir şunları söyledi:<br>"Merhumun eşi çobanlık yaparak geçimini sağlıyor. Merhumun kendisi de yetim büyüdü. Zamanında kendi babası da suda boğulmuş ve yetim büyümüş. Çok zorluk çekmişti. Evlendikten sonra da çektiği zorluk devam etti. Ne yazık ki bu yokluk içinde böyle bir olayda hayatını kaybetti. Çocuğunu tandırdan kurtarmaya çalışırken kendisi de hayatını kaybetti. Üç çocuğu vardı. Aynı zamanda 4 aylık da gebeydi. Ailenin malesef evi de yok. Aile reisinin şu anda kendini ifade edecek durumu yok. Evi harap durumda. Anne olay günü hayatını kaybetmişti. Kızılarını da dün akşam toprağa verdik. Ama şimdi kalanlara bir yardım eli uzatılırsa acıları bir nebze hafifler."FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Ağrı / Taşlıçay Ramazan DEMİR<br>2020-06-14 13:16:09<br>

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