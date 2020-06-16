Vali Elban, Başkan Sayan'a veda ziyaretinde bulundu

Valiler Kararnamesi ile Adana Valiliğine atanan Ağrı Valisi Süleyman Elban, Belediye Başkanı Savcı Sayan'a veda ziyaretinde bulundu.

Ağrı Valisi Süleyman Elban’a, görev yaptığı süre zarfında Ağrı'ya kazandırdığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Başkan Sayan, yeni görevi olan Adana Valiliğinde de başarılar diledi. Ziyarette Vali Elban, Belediye şeref defterini imzaladı. Başkan Savcı Sayan, tarafından Vali Elban'a plaket takdim edilmesinin ardından ziyaret çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Ziyarette Belediye Başkan Yardımcıları, Ahmet Tunç, Kasım Bulan ve Mehmet Alpaslan'da hazır bulundu.

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