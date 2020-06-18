Başkan Sayan tandıra düşerek hayatını kaybeden anne ve kızın ailesini ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Sayan tandıra düşerek hayatını kaybeden anne ve kızın ailesini ziyaret etti

İHA

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Taşlıçay'ın Aşağı Toklu köyünde tandıra düşerek hayatını kaybeden Hacer Ergül ve 2 yaşındaki kızı Ayşegül Ergül'ün mezarını ziyaret etti.

Başkan Sayan tandıra düşerek hayatını kaybeden anne ve kızın ailesini ziyaret etti

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Taşlıçay’ın Aşağı Toklu köyünde tandıra düşerek hayatını kaybeden Hacer Ergül ve 2 yaşındaki kızı Ayşegül Ergül’ün mezarını ziyaret etti.
Olayın yaşandığı köye giderek acılı aileyi ziyaret eden Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, çobanlık Yapan baba Fuat Ergül’e ev yapma sözü verdi. Başkan Sayan, ailenin bundan sonraki bütün ihtiyaçlarının karşılanacağını ve yeni evin yapılması için gerekli çalışmaları hemen başlatacağını söyleyerek, “İkisi de şehit olmuş. Şehit diyorum çünkü ateş ve su ile ölenlerin mertebelerini biz az çok biliyoruz. Buraya da acılarını paylaşmaya ve hafifletmeye geldik. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını getirdik. Aileye yanlarında olduğumuzu ve bundan sonra her türlü yardımı yapacağımızı söyledik. Yarından itibaren aileye güzel bir ev yapacağız. Görüyorsunuz kaldığı evde yaşanılacak bir ev değil. Çok zor şartlarda bugüne kadar geçimini sağlamış, bir oda birde salonu var, mutfağı ve banyosu yok. Bu şartlar altında onurlu ve gururlu bir şekilde ayakta kalmış. Keşke daha önce haberimiz olsaydı, bu da bizim eksikliğimiz. Allah bizi affetsin. Buradaki yöneticiler olarak bu eksikliği görmemişsek bana göre bizim de Allah karşısında günahımız çok ve mutlaka bir hesap vereceğiz" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Elban: “Biz mekan olarak yer değiştiriyoruz, gönül olarak ayrılmıyoruz”
YEREL HABERLER Vali Elban: “Biz mekan olarak yer değiştiriyoruz, ...
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'in LGS sınav mesajı
YEREL HABERLER Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'in LGS sınav mesajı
Leyla Aydemir davasında flaş gelişme Tamamlanan mütalaada 3 sanık hakkında müebbet hapis cezası istemi
YEREL HABERLER Leyla Aydemir davasında flaş gelişme Tamamlanan ...
Leyla davasında savcı mütaala verdi: Fikir birliği içinde öldürdüler
YEREL HABERLER Leyla davasında savcı mütaala verdi: Fikir birliği ...
Ağrıspor, Barikat04 ve esnaf el ele
YEREL HABERLER Ağrıspor, Barikat04 ve esnaf el ele
Milletvekili Çelebi: "Ağrı artık daha nitelikli sağlık hizmeti alacak"
YEREL HABERLER Milletvekili Çelebi: "Ağrı artık daha nitelikli ...
Ağrı Devlet Hastanesi üniversite hastanesi statüsü kazandı
YEREL HABERLER Ağrı Devlet Hastanesi üniversite hastanesi statüsü ...
Ağrı’da yeni atanan öğretmenlere konaklama müjdesi
YEREL HABERLER Ağrı’da yeni atanan öğretmenlere konaklama müjdesi
Murat Nehri’ne düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Murat Nehri’ne düşen inek itfaiye ekipleri tarafından ...
Vali Elban, Başkan Sayan'a veda ziyaretinde bulundu
YEREL HABERLER Vali Elban, Başkan Sayan'a veda ziyaretinde bulundu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X