Ağrı'da ayakkabı hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

Ağrı'da bir apartmana giren ayakkabı hırsızı, binanın güvenlik kamerasına yakalandı.
Ağrı'da bir binaya giren bir kişi, kapı önlerindeki ayakkabıları çalarak kaçtı. Apartman sakinleri, kapı önüne bıraktıkları ayakkabılarının kaybolması üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyince gerçek ortaya çıktı.
Görüntülerde bir şahsın apartmana girdiği ve ayakkabıları çalarak ayrıldığı görüldü. Görüntülerde hırsızın kapı önlerinde bulunan ayakkabılar arasından ayakkabı seçmesi de dikkat çekti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.