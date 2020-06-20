Ağrı merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu: 26 şüpheli tutuklandı

<br>Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI merkezli, Van ve Tekirdağ ile İran'da, uluslararası göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 26 şüpheli yakalandı. 642 kaçak göçmen ele geçirildi.<br>Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uluslararası göçmen kaçakçılığı yapan bir suç örgütünü takibe aldı. Teknik ve fiziki takip ile şüphelileri belirleyen polis ekipleri, 16 Haziran günü, Ağrı'nın yanı sıra Van ve Tekirdağ ile İran'da eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 642 kaçak göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yapan 26 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında baskın yapılan adreslerde, sahte belge düzenlenmesinde kullanılan kaşe, numaratör, baskı makinaları, bilgisayar ve çok sayıda sahte pasaport, sahte ikamet izin belgesi, 1 kurusıkı tabanca, 1 silah ve bu silahlara ait fişekler ele geçirildi. 26 araca el konuldu.<br>Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 26 şüpheli tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı Ramazan DEMİR<br>2020-06-20 12:00:50<br>

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