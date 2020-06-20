Bataklıkta mahsur kalan inekleri itfaiye kurtardı

<br>Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI'da, su içmek için girdikleri bataklıkta mahsur kalan 4 inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.<br>Ağrı'da, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi yakınlarında otlayan 4 inek, su içmek için girdikleri bataklıkta mahsur kaldı. İnekleri kurtarma çabası yetersiz kalan sahibi, durumu Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, 4 ineği mahsur kaldığı yerden kurtararak sahibine teslim etti. İneklerin sahibi de ekiplere hayvanlarını kurtardıkları için teşekkür etti. DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı Ramazan DEMİR<br>2020-06-20 19:50:33<br>
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