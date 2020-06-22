Ağrı’da deprem

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

Altın fiyatları ne kadar?

Japonlar sonunda bunu da yaptı!

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Ağrı’da 3,5 şiddetinde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel DepremTsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi verilerine göre saat 00:14’de meydana gelen depremin merkez üssü Sarıharman olarak açıklandı

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