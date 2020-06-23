Ağrı Valisi Dr. Varol, Milli Eğitim Müdürü Tekin'e iade-i ziyarette bulundu

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Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'e iadei ziyarette bulundu.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Vali Yardımcısı Yusuf Cıbır ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'e iadei ziyarette bulundu. İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, müdür yardımcıları ve şube müdürleri tarafından müdürlük hizmet binası önünde karşılanan Vali Varol, Müdür Tekin ile makamında bir süre görüştü.

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