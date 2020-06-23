Milletvekili Çelebi'den Vali Varol'a hayırlı olsun ziyareti

Japonlar sonunda bunu da yaptı!

Ak Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, İl Başkanı Av. Abbas Aydın ve parti teşkilatı ile birlikte Ağrı Valisi Dr. Osman Varol'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Milletvekili Çelebi sosyal medya hesabından gerçekleştirdikleri ziyarete ilişkin paylaşımında: "Ağrımıza atanan Valimiz Dr. Osman Varol'a İl Başkanımız, İl Başkan Yardımcılarımız,Kadın ve Gençlik Kolları Başkanımız,İlçe Başkanlarımız ve teşkilatımızla ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulunduk.Hep birlikte ilimize ve hemşehrilerimize hizmet için çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.