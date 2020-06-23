Ağrı Valisi Dr. Varol Öğretmenevinde incelemelerde bulundu

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, yapımı tamamlanan Öğretmenevinde incelemelerde bulundu.
Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Vali Yardımcısı Yusuf Cıbır ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ile birlikte yapımı tamamlanan Öğretmenevinde incelemelerde bulundu. Öğretmenevinin bölümlerini gezen Dr. Osman Varol, İl Milli Eğitim Müdürü Tekin'den Öğretmen Evi hakkında bilgi aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.