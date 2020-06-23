Doğubayazıt’ta maske takmak zorunlu hale getirildi

Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde bazı cadde ve sokaklarda maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.
Doğubayazıt İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, İnegöl Caddesi, Şerafettin Eryılmaz Caddesi, Abdulbari Gozal Caddesi, Ağrı Caddesi, Belediye Caddesi ve bu caddelerle bağlantılı sokaklarda vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.