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Ağrı merkezli uyuşturucu operasyonuna 11 tutuklama

DHA

Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI merkezli 3 ilde, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 11´i tutuklandı. Ağrı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Patnos ilçesinde, uyuşturucu satışı yapan, aralarında 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarının da bulunduğu 16 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Patnos ilçesi ile İstanbul ve Van'ın Erciş ilçesinde belirlenen adreslere, şafak vakti, Özel Harekat ekipleri ile baskın yapıldı. 14 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Adreslerde narkotik arama köpekleriyle yapılan...

Ağrı merkezli uyuşturucu operasyonuna 11 tutuklama

<br>Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI merkezli 3 ilde, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 11´i tutuklandı.<br>Ağrı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Patnos ilçesinde, uyuşturucu satışı yapan, aralarında 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarının da bulunduğu 16 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Patnos ilçesi ile İstanbul ve Van'ın Erciş ilçesinde belirlenen adreslere, şafak vakti, Özel Harekat ekipleri ile baskın yapıldı. 14 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.<br>Adreslerde narkotik arama köpekleriyle yapılan aramalarda, 33 gram metamfetamin, 265 gram esrar, 343 kök Hint keneviri, 1,78 gram eroin, 3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 29 av tüfeği fişeği ve 9 tabanca fişeği ele geçirildi.<br>30 uyuşturucu kullanıcısı hakkında işlem yapılan operasyonda, gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i sevk edildikleri adliyede tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.<br>2 şüpheli aranırken, operasyon, polis dronu ile görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR<br>2020-06-25 10:55:52<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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