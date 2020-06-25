Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan Survivor finalinin Ağrı Dağı’nda yapılması için Acun Ilıcalı'ya çağrıda bulundu.
Sosyal medya hesabından Ağrı Dağı görseli eşliğinde paylaşım yapan Başkan Sayan: ”Sayın Acun Ilıca’lıya açık davet. Survivor finalini Ağrı Dağında yapalım” İfadelerini kullandı.
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