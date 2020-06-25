Ağrı'ya yeni atanan öğretmenler, Vali Varol’u makamında ziyaret etti

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Ağrı Valisi Osman Varol, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ve Ağrı'ya yeni atanan 965 öğretmeni temsilen 4 öğretmeni makamında kabul etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ve Ağrı'ya yeni atanan 965 öğretmeni temsilen 4 öğretmeni makamında kabul eden Vali Osman Varol, her öğretmeni tek tek tebrik ederek kendileri için hazırlanmış hediyeleri takdim etti. Vali Varol, kentte eğitim ordusuna katılan öğretmenlere; öğretmenlik mesleğinin kutsallığını vurgulayarak başarılar diledi.

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