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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Normalleşme süreciyle birlikte spor faaliyetleri kaldığı yerden devam ediyor

İHA

Korona virüs normalleşme süresince spor tesisleri kapılarını tekrar sporculara açarken, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı tesislerde de sporcular aylar sonra ilk kez antrenman yapmanın mutluluğunu yaşadı. Tüm tesislerde korona virüse karşı sıkı önlemler alındı.

Normalleşme süreciyle birlikte spor faaliyetleri kaldığı yerden devam ediyor

Korona virüs normalleşme süresince spor tesisleri kapılarını tekrar sporculara açarken, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı tesislerde de sporcular aylar sonra ilk kez antrenman yapmanın mutluluğunu yaşadı. Tüm tesislerde korona virüse karşı sıkı önlemler alındı.
Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde turnuvalara hazırlanan sporcular, normalleşme süreciyle birlikte çalışmalarına kaldıkları yerden devam ediyor. Korona virüs salgını nedeniyle bir süredir evde antrenman yapmak zorunda kalan şampiyon sporcular, sosyal hayat kuralları çerçevesinde tedbirlerini alarak İl Müdürlüğüne bağlı tesislerde hijyen kurallarına uyarak antrenörleri eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

“Sosyal mesafemizi koruyarak antrenmanlarımızı gerçekleştiriyoruz”
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde tenis eğitimi alan Asmin Zelal Çınar, pandemi sürecinde Tenis Antrenörü Fırat Balkis’in yönlendirmeleriyle evde çalışmalara devam etmeye çalıştıklarını söyledi. Çınar, “3 aydır pandemiden dolayı antrenmanlarımızı yapamıyorduk. Ama evde görüntülü bir şekilde elimizden geldiği şekilde yapmaya çalışıyorduk. Şimdi kortlarımız açıldı. Burada her şey var. Eldiven, maske ve dezenfektanlarımız mevcut. Sosyal mesafemizi koruyarak antrenmanlarımızı gerçekleştiriyoruz. Çok mutluyuz, her şey çok iyi gidiyor. Emeği geçen herkese teşekkürler“ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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