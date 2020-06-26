Öğrenciler Eleşkirt’ten Ağrı’ya sınav günü ücretsiz taşınacak

Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut, YKS sınavına için 3 minibüsün öğrenciler için sınav günü hazır olacağını bildirdi.

Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut, hafta sonu yapılacak olan üniversite sınavı için Eleşkirt’ten Ağrı’ya gelip burada sınava girecek öğrenciler için 3 minibüsün sınav günü öğrenciler için hazır olacağını bildirdi. Öğrenciler belediye binası önünde bekleyen minibüsleri kullanarak Ağrı Merkeze götürülecek.

İlçe Belediye Başkanı Yakut’un konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Gençler, YKS heyecanınıza ortak oluyoruz. 3 minibüsümüzü sizlere hazırladık. Belediye önünden saat 06:00’da sizi bekliyor olacağız. Sınav saatine kadar Ağrı merkeze sizleri taşıyacağız. Sınavınız da heyecanı telaşa çevirmeyin, bu sınav bir son değil, bir başlangıçtır. Başarılar.”

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