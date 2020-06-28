Ağrı'da çıkan yangın korkuttu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı'da çıkan yangın korkuttu

İHA

Ağrı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ve kömürcülerin yoğunlukta olduğu alanda bir esnafa ait kamışlıkta çıkan yangın, paniğe neden oldu.

Ağrı'da çıkan yangın korkuttu

Ağrı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ve kömürcülerin yoğunlukta olduğu alanda bir esnafa ait kamışlıkta çıkan yangın, paniğe neden oldu.
Ağrı merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde kömürcülerin yoğunlukta bulunduğu alanda esnaf Nadir Baran'a ait kamış satılan alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alev alan kamışlardan yükselen alevlerin, diğer esnafa ait kömürlük ve odunluklara sıçrama ihtimali paniğe neden oldu.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlatırken yangın diğer alanlara sıçramadan kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri ayrıca yanan kamışların yakınında bulunan kömür torbalarına su sıkarak soğutma çalışması yaptı.
Öte yandan, çıkan yangında 650 bağ kamışının yandığını söyleyen esnaf Nadir Baran, yaklaşık 5 bin lira maddi zarara uğradığını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğal sabunlara ilgi arttı
YEREL HABERLER Doğal sabunlara ilgi arttı
Kimliğindeki fotoğraf sorunlu olan Bedirhan, geç kalınca sınava alınmadı
YEREL HABERLER Kimliğindeki fotoğraf sorunlu olan Bedirhan, geç ...
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’ne engelsiz erişim ödülü
YEREL HABERLER Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’ne engelsiz erişim ...
Ağrı’da eve giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı
YEREL HABERLER Ağrı’da eve giren yılan itfaiye ekipleri tarafından ...
Öğrenciler Eleşkirt’ten Ağrı’ya sınav günü ücretsiz taşınacak
YEREL HABERLER Öğrenciler Eleşkirt’ten Ağrı’ya sınav günü ücretsiz ...
Vali Varol, "İstihdam en önemli önceliklerimizden olacak"
YEREL HABERLER Vali Varol, "İstihdam en önemli önceliklerimizden ...
Normalleşme süreciyle birlikte spor faaliyetleri kaldığı yerden devam ediyor
YEREL HABERLER Normalleşme süreciyle birlikte spor faaliyetleri ...
Gürbulak Sınır Kapısındaki sorunlar masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Gürbulak Sınır Kapısındaki sorunlar masaya yatırıldı
Ağrı’da YKS öğrencilerine ve görevlilerine belediye otobüsleri ücretsiz hizmet verecek
YEREL HABERLER Ağrı’da YKS öğrencilerine ve görevlilerine belediye ...
Rektör Karabulut’dan YKS’ye girecek öğrencilere uyarılar
YEREL HABERLER Rektör Karabulut’dan YKS’ye girecek öğrencilere ...
Ağrı'da 15 Temmuz'dan itibaren "Arkadaş" adlı kitap, okullarda ücretsiz dağıtılacak
YEREL HABERLER Ağrı'da 15 Temmuz'dan itibaren "Arkadaş" adlı kitap, ...
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, yeni atanan öğretmenleri makamında misafir etti
YEREL HABERLER Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, yeni atanan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X