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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı'da projelerin startı verildi

İHA

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında seçim sürecinde Ağrı'da gerçekleştireceklerine dair söz verdikleri projelerin startının verildiğini açıkladı.

Ağrı'da projelerin startı verildi

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında seçim sürecinde Ağrı'da gerçekleştireceklerine dair söz verdikleri projelerin startının verildiğini açıkladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama yapan Ağrı Belediye Başkanı Sayan, Murat Nehri Millet Vadisi projesi, Taşlıçay Deresi ve Sosyal Donatı alanı projesi, 1301 ahırın şehir merkezi dışına çıkarılması projesi, Fırat mahallesi kentsel dönüşüm projesi ile birlikte her mevsime uygun çocuk oyun evi projelerinin startının verildiğini söyledi.
Sayan, dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan pandemi süreci dolayısıyla çalışmalarda gecikme yaşadıklarını belirterek, “Geçtiğimiz yıl sonu Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’un ilimize gerçekleştirdiği ziyarette, Ağrı Belediyesi olarak planladığımız projeleri sunmuştuk. Yaşanan olumsuzlukların ardından normalleşme sürecine girmiş bulunmaktayız. Sayın Bakanımız ile yaptığımız görüşmelerde planladığımız, Murat Nehri Millet Vadisi projesi, Taşlıçay Deresi ve Sosyal Donatı alanı projesi, 1301 ahırın şehir merkezi dışına çıkarılması projesi, Yüzüncü yıl mahallesi kentsel dönüşüm projesi, Fırat mahallesi kentsel dönüşüm projesi ile birlikte çocuk oyun evi projelerinin yapımına başlıyoruz. Bir diğer projem olan ve Bakanlık düzeyinde sürekli istişare halinde bulunduğum Ağrı Dağı turizme açılması projesi de gerçekleşiyor. Ayrıca; Ağrı Belediyesi hizmet binası yapımı, ordu evi, Valilik binası, Adliye binası, Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının da yapımı dahil olmak üzere, Leylekpınar mahallesinde arsa tahsisinin de yapıldığını belirtmek isterim. Ağrı’mıza sağlanan imkânlardan dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere sayın Bakanlarımıza ilimiz adına teşekkür ediyorum. Ağrı’yı Doğu’nun parlayan yıldızı yapmak için gerekli tüm girişimler ve çalışmaları gerçekleştirerek Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ilimizi geleceğe taşıyacağız. Söz verdik ve yapıyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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