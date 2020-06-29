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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı Valisi Dr. Varol, e-konferans yoluyla öğretmenlerle buluşacak

İHA

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, il genelinde görev yapan öğretmenlerlekonferans yoluyla buluşacak.

Ağrı Valisi Dr. Varol, e-konferans yoluyla öğretmenlerle buluşacak

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, il genelinde görev yapan öğretmenlerlekonferans yoluyla buluşacak.
Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ile birlikte 30 Haziran Salı günü saat 14.00’te ekonferans yoluyla il genelinde görev yapan öğretmenlerle buluşacak. Öğretmenlerle bir araya gelecek olan Vali Dr. Varol'un, Ağrı'nın ortak bir ekip çalışması ile eğitim kalitesinin yükseleceğini ve bunun da öncelikle kentteki öğretmenlerle yapılacağını düşündüğü, bunu da samimi bir sohbet ve tanışma ortamında dile getirmek istediği vurgulandı. Öğretmen, veli ve okulların işbirliği ile kentin eğitiminin ve kaderinin değişeceğinin altını çizecek olan Vali Dr. Varol, yeni eğitim öğretim yılının çeşitli projelerle öğrencilerin kalbine dokunacağının müjdesini de vereceği kaydedildi.
Şehrin kalkınmasında eğitimin önemini ve gelecek kuşakların ülkemizin geleceğindeki rolü de masaya yatırılacak. Eğitimin tüm girdilerinin önemsenmesi ve bu yolda adımlar atılması da vurgulanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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