Ağrı’ya 5 adet yoğun bakım solunum cihazı gönderildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Sağlık Bakanlığı tarafından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine 5 adet yoğun bakım solunum cihazı gönderildiğini açıkladı.

Milletvekili Çelebi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ”Sağlık Bakanlığımız tarafından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanemize 5 adet yoğun bakım tipi ventilatör (solunum) cihazı gönderilmiştir. Sağlıklı günler dileklerimle, ilimize hayırlı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.