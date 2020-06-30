Ağrı Valisi Varol, gazetecilerle bir araya geldi

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.
Millet Bahçesinde bulunan bir restoranda gazetecilerle kahvaltıda bir araya gelen Vali Varol, Ağrı'nın kalkınması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Yapacakları çalışmalarda basının kendilerine katkı ve destek vermesi gerektiğini belirten Varol, "Basının sosyal hayata katkısı olduğuna inanan biriyim. Turizm, eğitim, tarım ve hayvancılık alanlarında Ağrı'mızı hak ettiği yere ulaştıracak çeşitli proje fikirlerimiz var, bu hususta katkılarınızı bekliyorum" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.