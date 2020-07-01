Ağrı İl Müftüsü Topçu’dan Vefa Sosyal Destek Grubuna Başarı Belgesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı İl Müftüsü Topçu’dan Vefa Sosyal Destek Grubuna Başarı Belgesi

İHA

Ağrı İl Müftüsü Topçu’dan Vefa Sosyal Destek Grubuna Başarı Belgesi

Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu, korona virüsle mücadele kapsamında Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan din görevlilerine Başarı ve Teşekkür belgesi takdim etti.
Tüm dünyada etkili olan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın talimatı üzerine tüm İl ve İlçelerde din görevlileri, yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlar için mesai mefhumu gözetmeksizin seferber olmuştu.
Bu doğrultuda Valilik bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan din görevlilerine, İl Müftüsü Tandoğan Topçu tarafından Teşekkür Belgesi ve Ağrı Valiliğinin vermiş olduğu Başarı Belgeleri takdim edildi.
Müftü Topçu; “Din görevlisi dünyanın gidişatından kendini sorumlu gören ve bu doğrultuda çalışan, mihrapta namazımızı emanet ettiğimiz, kürsüde öğütlerini dinlediğimiz kimselerdir. Din görevlileri, mutlu günlerimizde mutluluğumuza destek olan, üzgün günlerimizde de üzüntülerimize ortak olan, çıkmaza düştüğümüzde bize yol gösteren gönül dostlarımızdır. İnsanlığın maddi ve manevi sıkıntılarını gidermek için her zaman fedakâr olan din görevlilerimiz ülkemizin içinde bulunduğu zorlu pandemi sürecinde de tereddüt etmeden milletimizin hizmetine koşarak örnekliğini bir kez daha göstermiştir. Tüm din görevlilerimize şahsım ve kurumum adına teşekkür ederim.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağaçta yuvalanan arıları itfaiye indirdi
YEREL HABERLER Ağaçta yuvalanan arıları itfaiye indirdi
Ağrı İl Müftüsü Topçu’dan ilk kurban bağışı
YEREL HABERLER Ağrı İl Müftüsü Topçu’dan ilk kurban bağışı
Ağrı Belediyesi tandıra düşerek hayatını kaybeden anne-kızın mezarını yaptırdı
YEREL HABERLER Ağrı Belediyesi tandıra düşerek hayatını kaybeden ...
AİÇÜ’den uzaktan eğitimde başarı hikâyesi
YEREL HABERLER AİÇÜ’den uzaktan eğitimde başarı hikâyesi
Ağrı Valisi Varol, gazetecilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Ağrı Valisi Varol, gazetecilerle bir araya geldi
Ağrı’ya 5 adet yoğun bakım solunum cihazı gönderildi
YEREL HABERLER Ağrı’ya 5 adet yoğun bakım solunum cihazı gönderildi
Ağrı Valisi Dr. Varol, e-konferans yoluyla öğretmenlerle buluşacak
YEREL HABERLER Ağrı Valisi Dr. Varol, e-konferans yoluyla ...
Ağrı'da projelerin startı verildi
YEREL HABERLER Ağrı'da projelerin startı verildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X