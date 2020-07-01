Patnos'u sağanak vurdu; dereler taştı, hayvanlar telef oldu

<br>Semih YARDIMCI/PATNOS (Ağrı), (DHA) AĞRI'nın Patnos ilçesinde sağanak nedeniyle 3 köyde dereler taşarken, çok sayıda büyükbaş telef oldu. Ekili araziler ise zarar gördü.<br>Meteorolojinin bugün için sağanak uyarısı yaptığı Ağrı'nın Patnos ilçesinde, öğle saatlerinde aniden şiddetli yağış başladı. Koçaklar, Kızıltepe ve Zincirkale köylerini etkileyen yağış sonrası dereler taştı. Tarım arazileri ve köy yolları, kısa sürede göle döndü. Ekili ürünler ise zarar gördü. Sağanak sonrası meydana gelen taşkınlarda, köylerdeki çok sayıda büyükbaş telef oldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Patnos Semih YARDIMCI<br>2020-07-01 16:46:41<br>

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