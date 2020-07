4 köpek yavrusu, tarla süren biçerdöverin altında kaldı

<br>Semih YARDIMCI/PATNOS (Ağrı), (DHA)AĞRI'nın Patnos ilçesinde, yonca tarlasını biçen bir kişi tarafından fark edilmeyen 4 yavru köpekten biri öldü, ikisinin ayakları kesildi, biri ise hafif yaralandı. Sakat kalan köpekler, Patnos Belediyesi'nin veteriner hekimleri tarafından tedaviye alındı.<br>Olay, Patnos´un Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Ağaçlık alanda gezen vatandaşlar, yaralı 3 yavru köpek gördü. Hayvanseverler, cep telefonu ile bunu videoya alarak Patnos Belediyesi´ne bilgi verdi. Gelen ihbar üzerine kısa sürede yavru köpeklerin bulunduğu yere giden belediyenin veteriner hekim ile veteriner sağlık teknikeri, köpeklere müdahale etti. Yapılan incelemede tarlasını biçen bir vatandaşın kullandığı biçerdöverin kazayla köpeklerin sakat bıraktığı öğrenildi.<br>'ANNELERİ ALMAMIZA İZİN VERMİYOR'<br>Yavru köpeklerin annelerinin olduğunu söyleyen Veteriner Sağlık Teknikeri Nesim Bahadır, "Biz de bunu gördüğümüzde 'vahşet' demiştik. Olay yerine gittik. Yaptığımız araştırmada yaklaşık 2 aylık olan köpeklerin, biçerdöverle tarlasını biçen bir kişi tarafından kazara sakat bırakıldığını öğrendik. Otların arasında duran anne kaçarken yavrular kendini kurtaramamış. Dört bacağı kesilen köpek yavrusu öldü. Şu an 3 yavru hayatta. Bunların da birinin bir, diğerinin iki bacağı kesik. Üçüncüsü ise hafifi yaralı. Hepsini tedavi ettik. Fakat anneleri bunları almamıza izin vermiyor. Biz de tedavilerini her gün gelip burada yapıyoruz. Yavru köpeklerin iyileşmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" diye konuştu.<br>SÜRÜNEREK İLERLİYOR<br>Tek ayağı olmayan yavru köpek güçlükle ayakta durabilirken iki ayağı kesik köpek yavrusu ancak sürünerek ilerleyebiliyor. Köpeklerin halini gören hayvanseverler büyük üzüntü duyduklarını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Patnos Semih YARDIMCI<br>2020-07-02 14:52:49<br>

