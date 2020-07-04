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<br>Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Yeltepe köyüne inen kurt sürüsü, 40 koyunu telef etti. <br>Taşlıçay ilçe ve köylerinde son günlerde görülen kurt sürüleri vatandaşları tedirgin ediyor. Yeltepe köyünde küçükbaş hayvanlara saldıran kurtlar, 40 koyunu telef etti. Komşu köy Dilekyazı'da tarlasına giden Hüseyin Taşdemir de kurt sürüsü ile karşılaştı. Sürüyü cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Taşdemir, "Bugün sabah saatlerinde tarlamı biçmeye geldiğimde bir kurt sürüsü ile karşılaştım. Son zamanlarda kurtlar köyümüzün içine kadar giriyorlar. Hayvanlarımıza ve tarlalarımıza büyük zararlar veriyorlar. Köylülerimiz çok tedirgin. Yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı Ramazan DEMİR<br>2020-07-04 12:24:28<br>

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