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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ASKF yeniden Erkan Kösedağ'a emanet

İHA

Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun 5.Olağan Genel Kurulu, ASKF Aydın Kasar Toplantı salonunda sosyal mesafe kuralına uygun gerçekleştirilen kongrede tek aday olan mevcut başkan Erkan Kösedağ, yeniden başkan seçildi.

ASKF yeniden Erkan Kösedağ'a emanet

Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun 5.Olağan Genel Kurulu, ASKF Aydın Kasar Toplantı salonunda sosyal mesafe kuralına uygun gerçekleştirilen kongrede tek aday olan mevcut başkan Erkan Kösedağ, yeniden başkan seçildi.
Kongre'de divan başkanlığını Baro Başkanı Mehmet Slaih Aydın yaparken, divan üyeleri Av.Ömer Algör ve Raif Erincik oldu. Kongrenin Ağrı'nın sporuna hayırlı olmasını dileyen Aydın'ın konuşmasından sonra İbrahim Çeçen Üniversitesi BESYO Müdürü Prof. Dr.Gökhan Bayraktar, Mili Boksör İsmet Sarı, Futbol İl Temsilcisi Celal Bulut ve ASKF'nin kurucu üyelerinden biri olan Hayati Bekiz konuşma yaptı.
Ağrı ASKF'nin kuruluş yılı olan 2006 yılına vurgu yapan ASKF Başkanı Erkan Kösedağ, " 2006 yılında ektiğimiz ağaç bugün büyüdü ve meyvesini vermeye başladı. Biz o günkü heyecanımızla bugün yeniden başkanlığa talibiz. Ne zaman ki heyecanımızı kaybettik, o zaman bu koltukları bırakır gideriz. Bu kongre bizim için değişim dönüşüm kongresi oldu. Kongrede ASKF'nin geleceğini ortaya koyan, bizden sonra buraları yönetecek olan kadrolar oluşturduk. Bugüne kadar bizlere emek veren 4.dönem yönetim, denetim ve onur kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Yeni seçilecek yönetim kurulu üyelerimizi tebrik ediyor, kongrenin ülkemiz ve ilimiz sporuna hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
Listede Genel Sekreterlik görevine yeniden Özkan Aslan getirilirken, diğer kurullarda şu isimler yer aldı:
"Yönetim Kurulu: Dr.Adem Aslan Cerrah, Mehmet Halim Yakut İdareci, Nejdet Çiftçioğlu Spor Adamı, Ersin Kaya Beden Eğitimi Öğretmeni, Abdullah Atilla İdareci, Metehan Karasu Ağrı 1938 Spor Yöneticisi, Ali Kemal Coşkun Hamur Spor Yöneticisi, Yakup Yavuz Psikolog, Av.Ömer Algör Avukat, Sebahattin GÜzel İlçe Spor Müdürü,
Denetim Kurulu: Metin Telhan Spor Adamı, Sezgin Çelik Spor Adamı, Ömer Telhan Spor Adamı
Disiplin Kurulu: Önder Tunay Spor Adamı, Yusuf Kalkan Vefa Spor Başkanı, Ferhat Oruç Spor Adamı
Onur Kurulu: Abdullatif Turan Spor Adamı, Erol Yıldırım Spor Adamı, Tufan Atmaca Spor Adamı, Mustafa Şimşek Spor Adamı, Mahmut Yıldırım Spor Adamı, Bülent Aydemir Spor Adamı"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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