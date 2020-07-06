Vali Varol, "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" kampanyasına kurban bağışında bulundu

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol Türkiye Diyanet Vakfı’nın başlattığı ‘Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş’ kampanyasına destek amacıyla kurban bağışında bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle yardıma muhtaç olan ailelere destek olmak amacıyla ‘Kurbanını Paylaş kardeşinle Yakınlaş’ kampanyası başlatıldı. Ağrı Valisi Dr. Osman Varol kampanyaya destek olmak amacıyla kurban bağışında bulundu.

Vali Varol yaptığı açıklamada, “Diyanet İşleri Başkanlığımızı bu örnek davranışı için kutluyorum, ihtiyacı olan insanlara kurban dağıtımı konusunda önemli bir kampanya. Emeği geçen herkese teşekkür ederim“ ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.