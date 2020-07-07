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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, yetenek sınavına hazırlanan öğrenciye destek oldu

İHA

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Spor Lisesinin yetenek sınavına hazırlanmak için kendi imkanlarıyla parkur kuran öğrenci Abdulsamet Öztürk'ün sosyal medyada yayınlanan görüntülerini izleyerek kendisine destek oldu.

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, yetenek sınavına hazırlanan öğrenciye destek oldu

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Spor Lisesinin yetenek sınavına hazırlanmak için kendi imkanlarıyla parkur kuran öğrenci Abdulsamet Öztürk’ün sosyal medyada yayınlanan görüntülerini izleyerek kendisine destek oldu.
Ağrı’nın Tutak ilçesinde bulunan Bintosun köyünde yaşayan ve Merkez Spor Lisesinin yetenek sınavına hazırlanmak için kendi imkanlarıyla parkur kuran Bintosun İlk ve Ortaokulu öğrencisi Abdulsamet Öztürk’ün görüntüleri okul tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı. Mesai saatleri dışında öğretmen, öğrenci ve velilerin sosyal medya üzerinden istek ve taleplerini dinleyen ve çözüme kavuşturan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Öztürk’ün videosunu sosyal medya hesabından “Harika olmuş” yazarak paylaştı.
Öztürk’ü yetenek sınavı öncesi bir spor salonuna getirerek hazırlanması için imkan sağlayan İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, Öztürk’e başarılar diledi. Spor Lisesine yerleşmek için bir öğretmen gözetiminde yetenek sınavına iyi hazırlanan Öztürk, Spor Lisesi Kapalı Spor Salonunda yetenek sınavına katıldı. Parkurları başarılı geçip, göz dolduran Öztürk, desteklerinden dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Tekin’e teşekkür etti. Spor Lisesini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, okul müdürü Murat Demir ve müdür yardımcıları tarafından karşılandı. Yetenek sınavını izleyen Tekin, yetenek sınav hakkında okul Müdürü Murat Demir’den bilgi aldı.

“Çocukların kurduğu parkurda çok güzeldi”
Yetenek sınavına hazırlanmak için Tutak İlçesine bağlı Bintosun köyünde kendi imkanlarıyla parkur kuran öğrenci Abdulsamet Öztürk’ün sosyal medyada yayınlanan görüntülerini izlediğini ve çok beğendiğini söyleyen Tekin, bölgedeki öğrencilerin sporu önemsediklerini vurgulayarak, “Sosyal medya üzerinden öğrencilerimizin bir parkur kurup spor lisesi seçme sınavına hazırlandığını görünce ben de paylaştım. Ve gerçekten çocukların kurduğu parkurda çok güzeldi. Spor lisesi gerçekten bu bölgede çok önemli. Çocuklarda çok önemsiyor. Bu anlamda da kendi parkurlarını kurup çalışmışlar. Bu da sporun Ağrı’da ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi.” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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