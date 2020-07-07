Ağrı'da su kuyusuna düşen yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

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<br>Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI'da düştüğü kuyuda mahsur kalan yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.<br>Fatih Mahallesi mezbaha yolundaki su kuyusundan köpek sesi geldiğini duyan mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, sesin geldiği su kuyusu üzerindeki toprak, kilim ve tahtaları kaldırdı. Kuyuya giren itfaiye eri yaklaşık 1 aylık olduğu tahmin edilen yavru köpeği dışarı çıkardı. Görevlinin yere bıraktığında korkudan titreyen köpek yavrusu kaçarak gitti. Yavru köpeğin kuyudan çıkarılma anı itfaiye ekipleri tarafından cep telefonuyla kaydedildi.DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR<br>2020-07-07 12:28:20<br>

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