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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı'da Spor Camiası Önder Baydar’ı mezarı başında andı

İHA

Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF)'nin Onursal Başkanı Aydın Kasar'ın organize ettiği vefa etkinliği kapsamında 214 yılında vefat eden spor adamı ve eğitimci Önder Baydar, mezarı başında anıldı.

Ağrı'da Spor Camiası Önder Baydar’ı mezarı başında andı

Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF)’nin Onursal Başkanı Aydın Kasar’ın organize ettiği vefa etkinliği kapsamında 214 yılında vefat eden spor adamı ve eğitimci Önder Baydar, mezarı başında anıldı.
Ağrı ASKF Başkanı Erkan Kösedağ, Askf Yöneticileri, Ağrı Spor Başkanı Mehmet Yıldırım ve kulüp yöneticileri, Futbol İl Temsilcisi Celal Bulut, Tüm Spor Adamları Derneği Yöneticileri ve Amatör Futbolcular Derneği Yöneticileri ile eski spor adamlarının katıldığı programda, ÜNİAK Başkanı Muhammet Taştan tarafından kuranı kerim ve dualar okundu.
Programın vefa kavramı açısından önemli olduğunu söyleyen Aydın Kasar, “Bugün Ağrı’ya önemli hizmetlerde bulunmuş bir spor adamı ve eğitimci olan Önder Baydar’ın vefatının altıncı senei devriyesi. Kendisini mezarı başında anarak, hem bizden sonraki kuşaklara örnek olması, hem de vefa kavramının önemini ortaya koymak istedik. Buraya kadar gelen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” İfadelerine yer verdi.
Önder Baydar’ın oğlu Umut Baydar ise “ Babam, spor adamı ve eğitimciydi. Son birkaç yılında spor camiasına gerçekten bağımlı bir şekilde yaşadı. Bu organizasyonu düzenleyen, vefa kavramına oluşturan Aydın Kasar büyüğümüze ve ASKF Başkanımız Erkan Kösedağ’a teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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