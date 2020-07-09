AİÇÜ Rektörü Karabulut, “Ağrı bir sağlık kenti olacak”

İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ağrı’daki yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi.

AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Salonu’nda sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilen toplantıda 20192020 eğitimöğretim yılını değerlendiren Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, 20202021 eğitimöğretim dönemine ilişkin planlamalar ile ilgili bir sunum yaptı.

‘Doğudan yükselen ışık’ parolası ile yola çıkan üniversitenin genç bir eğitim yuvası olmasına karşın bölgenin ve ülkemizin önemli bilim merkezlerinden biri haline geldiğini belirten Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, “Türkiye’nin 81 vilayetinden ve 18 ülkeden yaklaşık 12 bin 516 öğrencinin öğrenim gördüğü üniversitede 489 akademisyenimiz, hem geleceğimizin teminatı olan gençleri yarınlara hazırlamakta hem de ülkemiz bilimini daha iyi noktalara ulaştırmak için akademik çalışmalar yapmaktadır. Üniversitemiz, bünyesindeki Araştırma Merkezleri ve yapılan çalışmalarla Ağrı’nın gelişimine katkı sağlamakta, şehrin öğrenci kenti olma yönündeki hedefini pekiştirmektedir” diye konuştu.

Devlet Hastanesi’nin Üniversite ile Kamu Hastaneler Birliği arasında yapılan afiliasyon protokolü sonrası Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne dönüşmesinin kente birçok hizmeti kazandıracağını ifade eden Prof. Dr. Karabulut, “Hastanenin 3. Basamak Eğitim ve Araştırma Hastanesi düzeyine yükselmesi ile 9 yataklı 3. Basamak Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi, 10 Yataklı 3. Basamak Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, 5 Yataklı 3. Basamak Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi, Covid19 tanısı konulması amacı ile TUSEB’in desteğiyle PCR Laboratuvarı ve 10 Yataklı Yanık Ünitesi hayata geçirildi. Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile ilgili çalışmalar da devam etmektedir. Henüz başlangıçta gerçekleşen bu kazanımlar ve ilerleyen süreçte açılacak yeni birimlerle Ağrı, bölgeye de hitap eden bir sağlık merkezi haline dönüşecektir” diye konuştu.

20202021 EğitimÖğretim yılında Üniversiteye 3.300 yurt içi, 654 Uluslararası olmak üzere toplam 3.954 öğrenci kontenjanı verildiğini kaydeden Prof. Dr. Karabulut, “Bu yıl Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Türkçe Eğitim Bilim Dalı Doktora Programı ile Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı Doktora Programı, Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Doktora Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Programı, Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı Güvenliği Yüksek Lisans Programı (TezliTezsiz/ ÖrgünUzaktan), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Patnos Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Bölümü, Meslek Yüksekokulu Nükleer Teknoloji ve Radrasyon Güvenliği Programı, Patnos Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri Programı ile Biyomedikal ve Cihaz Teknolojileri Programı, Doğubayazıt Ahmedi Hani Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı ile İlk ve Acil Yardım Programı ve Eleşkirt Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programına ilk kez öğrenci alınacak. Yeni bölüm açılmasına onay veren başta YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç hocamız ve ekibine teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz. Tercih dönemi sonrası üniversiteye yerleşecek öğrencilerle Ağrı’nın üniversite kenti imajı daha da pekişecektir” diye konuştu.

Prof. Dr. Karabulut, basın mensuplarının yönelttiği soruları cevaplandırdı. Toplantı, Üniversite Konukevindeki akşam yemeği ile sona erdi.

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