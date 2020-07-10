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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Sayan: “Ağrı Dağı Proje Yarışması yapılacak”

İHA

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen "Küresel COVID19 Sonrası Yeni Normal ve Belediyeler Toplantıları"nın Doğu Anadolu Bölgesi belediyelerine yönelik gerçekleştirilen toplantısına telekonferans yöntemiyle katılarak Ağrı Dağı Projesini anlattı.

Başkan Sayan: “Ağrı Dağı Proje Yarışması yapılacak”

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen "Küresel COVID19 Sonrası Yeni Normal ve Belediyeler Toplantıları”nın Doğu Anadolu Bölgesi belediyelerine yönelik gerçekleştirilen toplantısına telekonferans yöntemiyle katılarak Ağrı Dağı Projesini anlattı.
Başkan Sayan’ın ‘Bir Hayalim Var’ isimli projesinin detaylarını anlatmasının ardından Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından, Türkiye Belediyeler Birliği olarak Ağrı Dağı için Türkiye geneli bir proje yarışması başlatılarak bölgenin yaz ve kış turizmine kazandırılması için bir çalışma gerçekleştirileceği belirtildi.
Toplantıda büyük projelerinden birinin de Ağrı Dağı’nın turizme açılması olduğunu söyleyen Başkan Sayan “ Nuh Tufanı ile birlikte bunu dünyaya tanıtmak, bununla birlikte orada Ağrı Dağı’nda kayak pistleri, 4 bin metreye devasa bir Nuh’un gemisi inşa ederek dünyanın ve Türkiye’nin ünlü kafelerinin şube açabileceği bir yer haline getirmek, bütün turistlerin, turizme aşık insanların gelip orada bir çay içmesi onu sosyal medyada paylaşması bile Türkiye’nin tanıtımı, Ağrı’nın Doğu’nun tanıtımı açısından çok önemli bir nokta. Orada ki konaklamalar, paintball sahaları, bungalov tipi oteller, Mardin evlerine benzer evlerin Ağrı Dağı’nın eteğinde yapılması, hobi bahçeleri, oradaki turizm merkezi İshak Paşa Sarayı, Meteor Çukuru, Buz Mağaraları, Urartu Kaleleri, Diyadin’de kaplıcalar, Balık Göl’ünde ki kırmızı pullu alabalıklar, Ağrı merkezde kurulacak Panoramik Nuh’un gemisi, bunu bir konsept haline getirip dünyadaki, Türkiye’deki yatırımcılara açabilirsek, ben Doğu Anadolu’nun şahlanacağına inanıyorum. Kapısı dediğimiz Ağrı’dan başlayarak bütün Türkiye’de büyük bir başarı elde edileceğine canı gönülden inanıyorum“ diye konuştu.
Fatma şahin, “Ağrı Dağıyla alakalı bir yarışma yapalım. Proje yapalım, Belediyeler Birliği olarak bütün Türkiye’de bir proje yarışması açalım. Proje yarışmasını belediyeler birliği olarak biz yapalım, proje yarışmasının sonuçlarını alalım, önce bir elle tutulur hale gelsin, ne yapacağımızı görelim. Bir danışma kurulu oluşturalım. Bu projeyi hızlandıralım, Cumhurbaşkanlığı Kültür kurulu başkanlığı ve yönetim üyelerini de danışma kuruluna alalım, 12 ay içerisinde hemen doğru bir yöntemle Türkiye projesi yarışması açalım” dedi.
Yapılacak proje ile birlikte Ağrı Dağı ile Ağrı’da bulunan tarihi ve kültürel alanların aktif bir şekilde turizme kazandırılması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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