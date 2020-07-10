Abdulsamet, kendi imkanlarıyla kurduğu parkurda çalışıp, hayalini kurduğu liseye girdi



Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI'nın Tutak ilçesinde yaşayan Abdulsamet Öztürk (13) köyünde kendi imkanları ile kurduğu parkurda çalışarak, hayalini kurduğu spor lisesine girmeyi başardı.

Tutak'a 30 kilometre uzaklıktaki Bintosun köyünde yaşayan Nurcan-Vesim Öztürk çiftinin 5 çocuğundan en küçüğü olan Abdulsamet Öztürk, hayalini kurduğu Spor Lisesi'ne gitmek istedi. Hayalinden vazgeçmeyen Abdulsamet Öztürk, Beden Eğitimi Öğretmeni Çağdaş Karaozan'ın yönlendirmesi ve annesinin de desteği ile tahta, bisiklet lastiği ve diğer hurda malzemelerle kurduğu parkurda yetenek sınavlarına hazırlandı. Abdulsamet girdiği yetenek sınavını kazanarak, Ağrı Spor Lisesi'ne girmeye hak kazandı.

'AZMİ VE İSTEĞİ KARŞISINDA HAYRAN KALDIK'

Bintosun Köyü Ortaokul Öğrencisi Abdulsamet Öztürk'ün sınav öncesi hazırlık aşamasında kendi imkanları ile kurduğu parkurda hazırlamasına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Abdulsamet'in azmi ve isteği karşısında hayran kaldıklarını söyledi. Sınav sonrası Abdulsamet'i köyünde ailesi ile birlikte ziyaret edip çeşitli hediyeler veren Tekin, "Samet'i sosyal medyada gördüm. Okulumuzun öğretmenleri paylaşmıştı. Azmini görünce hayran kaldık. Daha sonra kendisini takip ettik. Sınavda iyi bir derece yaptı. Biz de sınav esnasında yanındaydık. Gayet güzel geçti. Tabi biz eğitim hayatı boyunca da kendisini takip edeceğiz. Samet'in annesinin de desteği ile kurduğu parkurda sınava hazırlanması, onun bu azmi, bu gayreti bizi çok mutlu etti. Özellikle Ağrı bölgesinde spor bizim için çok önemli. Her çocuğun bir spor dalı ile uğrasması çok önemli bizim İçin. İnşallah Sameti de ilerde iyi bir sporcu olarak göreceğiz" dedi.

'AİLEM İSTEMİYORDU'

Ailesinin ilk başta spor lisesine gitmesini istemediğini belirten Abdulsamet Öztürk ise kendisini öğretmeni Çağdaş Karaozan'ın spora yönlendirdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Ailem ilk başlarda benim LGS'ye hazırlanmamı istemiyordu. Ama ben spor lisesine gitmek istiyordum. Daha 7'nci sınıfta iken beden eğitimi öğretmenim beni spora yönlendirdi. Öğretmenim çok istiyordu spor lisesi okumamı. Başvuru zamanlarında da okul müdürümüz Burak Kaynarcı kayıtlarımızı yaptı. Ben kendimi futbol alanında çok yetenekli hissediyorum. Sınava hazırlık döneminde parkuru yaparken öncelikle arkadaşlarıma danıştım. Ama onlarla birlikte yapamadık. Ardından annem bize yardımcı oldu. Öğretmenim de bize nasıl yapacağımızı gösterdi. Sonra arkadaşlarımla birlikte annemin yardımı ile parkuru kurduk. Parkurda ağaç kütüklerini, bisiklet lastiklerini kullandık. Bu parkurda yaklaşık 1 ay boyunca hazırlandım. Spor lisesinde eğitim hayatına devam edeceğim için çok mutluyum. Sınav zamanında ise çok heyecanlıydım. Parkura girince önce ne yapacağımı düşündüm. Sonra özgüvenimi topladım ve parkurda bütün her şeyi yaptım. Güzel bir derece aldım. Bu süreçte İl Milli Eğitim Müdürümüz de bana destek oldu. İmkan sağladı. İlerde Beşiktaş altyapısına girmeyi hedefliyorum. Gelecekte çok iyi bir sporcu olmak istiyorum. Anneme, babama, okul müdürümüz ve beden eğitimi öğretmenime çok teşekkür ediyorum. İleride ülkeme iyi bir evlat, iyi bir sporcu olmayı istiyorum."DHA-Genel Türkiye-Ağrı Ramazan DEMİR

2020-07-10 12:07:30



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