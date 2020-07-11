Cezayir'de iş kazasında hayatını kaybeden Ağrılı işçiler toprağa verildi

Cezayir'de inşaatta çalışırken iskeleden düşerek hayatlarını kaybeden Ağrılı işçiler Ali Ceylan ve Murat Yaşar memleketleri Ağrı'nın Diyadin ilçesinde toprağa verildi.
Kuzey Afrika ülkesi Cezayir'de çalıştıkları inşatta iskeleden düşerek hayatlarını kaybeden Ali Ceylan ve dayısı Murat Yaşar'ın cenazeleri dün getirildikleri İstanbul'dan uçak ile Ağrı Ahmedi Hani Havalimanı'na getirildi.
Ağrı Ahmedi Hani Havalimanı'nda yakınları tarafından cenazeleri teslim alınan Murat Yaşar Diyadin ilçe merkezinde, Ali Ceylan ise ilçeye bağlı Ulukent köyünde gözyaşları arasında defnedildi.
Murat Yaşar’ın 4, Ali Ceylan’ın ise 2 çocuk babası oldukları öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.