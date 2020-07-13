Ağrı’da sele kapılan çocuk ölü bulundu

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Ağrı merkeze 28 kilometre uzaklıkta bulunan Dumanlı köyünde koyun otlatırken sel sularına kapılan 12 yaşındaki çocuk, ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Dumanlı köyünde akşam saat 18.00 sularında etkisini arttıran sağanak yağışla birlikte sel baskını yaşandı. O sırada kardeşi 10 yaşındaki Murat Eytemiş ile birlikte koyun otlatan Ali Osman Eytemiş (12), sel sularına kapılan koyunlarını kurtarmak isterken akıntıya kapıldı. Kardeşi Murat'ın haber vermesi üzerine durumdan haberdar olan köylüler, durumu jandarma, AFAD ve Ağrı Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, dere kenarlarında çocuğu arama çalışması başlattı. Uzun arama sonucunda ekipler tarafından Beşbulak köprüsünde Eytemiş’in dere kenarında ölü bulundu. Eytemiş’in ailesi sinir krizi geçirdi.

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