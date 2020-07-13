Cumhuriyet Savcısı Gündoğdu’dan kurban bağışı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhuriyet Savcısı Gündoğdu’dan kurban bağışı

İHA

Cumhuriyet Savcısı Gündoğdu’dan kurban bağışı

Ağrı Cumhuriyet Savcısı Halit Gündoğdu, Türkiye Diyanet Vakfına vekalet yoluyla kurban bağışında bulundu.
Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu’ya ziyarette bulunan Cumhuriyet Savcısı Gündoğdu, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde, "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş"sloganıyla sürdürülen vekaletle kurban organizasyonu hakkında bilgi alarak, Türkiye Diyanet Vakfına kurbanını bağışladı.
Kampanyanın özellikle de muhtaç insanların arttığı böyle bir dönemde çok gerekli ve önemli olduğunu belirten Cumhuriyet Savcısı Gündoğdu, emeği geçenlere teşekkür ederek kampanyaya katılımın yüksek olması temennisinde bulundu.
Cumhuriyet Savcısı Gündoğdu’nun kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfı adına kabul eden İl Müftüsü Tandoğan Topçu, Gündoğdu’ya teşekkür ederek bağış makbuzunu takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı’da selde kaybolan çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ağrı’da selde kaybolan çocuk hayatını kaybetti
Ağrı'da sel sularına kapılan Ali Osman, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ağrı'da sel sularına kapılan Ali Osman, hayatını ...
Ağrı’da sele kapılan çocuk ölü bulundu
YEREL HABERLER Ağrı’da sele kapılan çocuk ölü bulundu
Ağrı´da dereler taştı köy ve araziler sular altında kaldı
YEREL HABERLER Ağrı´da dereler taştı köy ve araziler sular altında ...
Ağrı’da köyler sele teslim
YEREL HABERLER Ağrı’da köyler sele teslim
Cezayir'de iş kazasında hayatını kaybeden Ağrılı işçiler toprağa verildi
YEREL HABERLER Cezayir'de iş kazasında hayatını kaybeden Ağrılı ...
Vali Varol, Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Varol, Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X