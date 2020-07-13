

DİYADİN (Ağrı) (DHA)AĞRI'da PKK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, HDP'li Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar gözaltına alındı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar ile birlikte eski Diyadin Belediyesi çalışanlarınından 3 kişinin, terör örgütü PKK lehine faaliyetlerde bulunduğu iddiası üzerine soruşturma başlattı. Ardından harekete geçen polis, ölen PKK'lı teröristlerin yakınlarını belediyede işe aldığı öne sürülen Yaşar ile eski belediye yöneticilerinden Mesut Arslan ve Mustafa Alpaslan'ı Diyadin'de, yine eski belediye yöneticilerinden Zeynel Abidin Bozkurt'u ise Düzce'de sabah eş zamanlı düzenlenen şafak operasyonu ile gözaltına aldı.

Zanlılardan Yaşar, Bozkurt ve Alpaslan 'terör örgüt üyesi olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak', Arslan ise 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan gözaltına alındı. Polis, belediye binasında arama yaptı.DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Diyadin DHA

2020-07-13 11:39:42



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