Sel felaketinde boğulan çocuk toprağa verildi

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Ağrı merkeze 28 kilometre uzaklıkta bulunan Dumanlı köyünde dün akşam saatlerinde koyun otlatırken sağanak yağışın ardından aniden bastıran sel sularına kapılıp hayatını kaybeden 12 yaşındaki Ali Osman Eytemiş, toprağa verildi.

Ağrı Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından bu gün yakınları tarafından teslim alınan Ali Osman Eytemiş’in cenazesi, defnedilmek üzere Merkez Fatih Mahallesi’nde bulunan şehir mezarlığına getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Eytemiş’in cenazesi, gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

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