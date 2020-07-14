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Ağrı'nın Diyadin ilçe Belediyesine görevlendirme

DHA

Ağrı'nın Diyadin ilçe Belediyesine görevlendirme


Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI'da PKK terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan HDP'li Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar'ın yerine Kaymakam Hasan Doğan Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.
Ağrı Valiliğinden görevlendirme ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Betül Yaşar'ın, Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından gözaltına alındığı belirtildi. Valilik yazılı açıklamasında, "Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar'ın, 2019/2291 sayılı soruşturma dosyası ve bu dosya kapsamında gözaltına alınması göz önünde bulundurularak Anayasa'nın 127'nci ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddelerine istinaden Bakanlığımızın 13 Temmuz 2020 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış, Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca yine aynı kanunun 46'ncı maddesi kapsamında Hasan Doğan Diyadin Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" denildi. DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2020-07-13 23:59:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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